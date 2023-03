Lorient enfonce Troyes

Lorient 2-0 Troyes

Buts : Dieng (9e) et Diarra (90e+2)

Buteur, blessé au genou et remplacé à la mi-temps.

Tels ont été les trois actes du match de Dieng, ce dimanche après-midi, lors de la 27e journée de Ligue 1. Que l’attaquant se rassure, sa réalisation inscrite dès la neuvième minute de jeu a permis à Lorient de s’imposer contre Troyes et de remonter au huitième rang du classement. Le Sénégalais a même cru s’offrir un doublé, mais son second tremblement de filets a été refusé pour hors-jeu. De leur côté, Le Bris et Le Goff ont également eu des situations chaudes. Pas grave, puisque Diarra a fait le break dans le temps additionnel sur un centre de Cathline et qu’il n’en fallait pas davantage pour dominer des Troyens peu dangereux.

Conté a certes trompé Mannone, qui s’est aussi déployé devant Ripart, mais il était en position illicite alors que Reine-Adélaïde a gâché un ultime coup franc bien placé. Comme Chavalerin, qui a loupé le cadre. Quasiment incapable de se procurer de réelles occasions malgré quelques tentatives imprécises d’Odobert ou Lopes, l’Estac a ainsi enchaîné une onzième rencontre sans victoire toutes compétitions confondues et s’embourbe dans la zone rouge : avant-derniers du classement, les visiteurs pointent à trois points du premier non-relégable.

Avertissement aux Rennais, des Bretons sont visibles dans leur rétroviseur.

Lorient (4-1-4-1) : Mannone – Silva, Meïté, Talbi, Le Goff – Abergel – Faivre (Diarra, 83e), Le Fée (Ponceau, 83e), Makengo, Le Bris (Cathline, 73e) – Dieng (Koné, 46e). Entraîneur : Le Bris.

Troyes (5-2-3) : Gallon – Bruus, Palmer-Brown, Rami, Salmier, Conté – Kouamé (Reine-Adélaïde, 83e), Chavalerin – Lopes (Ugbo, 78e), Ripart, Odobert (Baldé, 63e). Entraîneur : Kisnorbo.

