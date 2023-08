Mercato : le FC Lorient prête Stéphane Diarra

Enfin un recrutement pour remonter en Ligue 1.

Le début du mercato de l’AS Saint-Étienne semblait aussi timide que le lancement de sa saison de Ligue 2. Après les seules arrivées d’Ibrahim Sissoko (FC Sochaux-Montbéliard) et de Dylan Batubinsika (FC Famalicão), les Verts ont réalisé un joli coup ce lundi en attirant le Lorientais Stéphane Diarra (24 ans). En panne de temps de jeu en fin de saison dernière, il n’est pas apparu dans le groupe des Merlus lors des deux premiers matchs de Ligue 1 depuis la reprise, et s’engage avec l’ASSE pour un prêt sans option d’achat. Passé par Évian et Le Mans, l’ailier polyvalent a le mérite de connaître l’antichambre.

« J’arrive dans ce grand club avec l’envie d’apporter ma fougue, mon insouciance et mon football. Je suis un joueur qui aime dribbler, percuter, frapper », pose-t-il. Souvent gêné par les pépins physiques, Stéphane Diarra n’en reste pas moins une bonne pioche pour Saint-Étienne, qui balbutie son football depuis le début de saison. Les deux premiers revers face à Grenoble (0-1) et Rodez (2-1) ont précédé une victoire peu convaincante face à QRM (2-1) ce samedi. Après avoir changé trois fois de système, les Verts veulent trouver de la stabilité pour enfin se mêler à la bataille pour la montée.

✍️ Stéphane Diarra passe au 𝗩𝗲𝗿𝘁 ! 💚 L’attaquant de 24 ans, prêté par le @FCLorient, vient renforcer le secteur offensif ! Bienvenue chez nous ! 🏠 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 21, 2023

Même si Stéphane Diarra n’est pas reconnu pour sa grande fiabilité.