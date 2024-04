Saint-Étienne écarte Caen et passe la deuxième

Saint-Étienne 1-0 Caen

But : Moueffek (5e)

Expulsion : Traoré (90e+2) pour Malherbe

Les plus forts, évidemment, c’est les Verts.

Saint-Étienne a fait un pas de plus vers la montée en Ligue 1 en disposant de Caen ce samedi (1-0). Les Stéphanois ont vite pris les devants grâce au génie d’Irvin Cardona, dont la talonnade a été suivie d’une frappe sans contrôle d’Aimen Moueffek (1-0, 5e). Alexandre Mendy a vite égalisé, mais le renard des surfaces a manqué de ruse puisqu’il traînait en position de hors-jeu (11e). Malgré dix tirs et quatre corners en première période, les Caennais n’ont pas réussi à inquiéter Gautier Larsonneur.

Le Stade Malherbe n’a pas trouvé le remède au retour des vestiaires, à l’image d’Ali Abdi, qui a gâché une superbe opportunité en tardant à déclencher son tir dans la surface (80e). Et quand Mendy s’est enfin engouffré dans la brèche, Larsonneur s’est interposé avec autorité (87e). Caen a d’ailleurs fini le match à dix à la suite du tacle en retard de Brahim Traoré sur Nathanaël Mbuku (90e+2). Seules ombres au tableau côté stéphanois : la rechute d’Ibrahima Wadji, sorti dans le dernier quart d’heure, et la fracture du nez de Mathieu Cafaro. Avec dix victoires en douze matchs, l’ASSE passe provisoirement deuxième et met la pression sur ses adversaires : Auxerre, leader, n’a plus qu’un point d’avance, et le SCO, troisième, sera obligé de battre le PFC pour retrouver sa place.

Tout le monde retient son souffle.

