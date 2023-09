Le leader perd la tête.

Caen s’est incliné contre l’AS Saint-Étienne ce samedi au terme d’une partie frustrante (1-2). Le public de Michel d’Ornano a réclamé plusieurs penaltys, notamment en deuxième période, mais l’arbitre Abdelatif Kherradji n’a jamais bronché. Casquette à l’envers, as usual, Jean-Marc Furlan n’a pas caché son agacement en conférence de presse. « On est tous très contrariés par l’arbitrage sur 95 minutes. Il y a eu plusieurs fautes dans la surface de réparation qui n’ont pas été sifflées. Mais bon, c’est l’AS Saint-Étienne, c’est comme quand tu es face à l’OM ou au PSG. L’arbitrage est de l’autre côté, voilà, c’est tout, peste-t-il. Il y a deux fautes sur Ali Abdi, c’est très frustrant. On a fait une très bonne deuxième mi-temps. Très sincèrement, on doit revenir à 2-2 et on prend un point. C’était un peu compliqué, surtout lié à l’arbitrage. »

Jean-Marc furieux.

Saint-Étienne fait tomber le leader caennais à D'Ornano