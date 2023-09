Saint-Étienne fait tomber le leader caennais à d’Ornano

Caen 1-2 Saint-Étienne

Buts : Mendy (90e+3) // Tardieu (29e SP), Sissoko (88e)

Qui c’est les plus forts ?

L’ASSE a remporté sa première victoire de la saison à l’extérieur ce samedi, sur la pelouse de Caen (1-2). Auteurs d’une bonne entame, les Verts ont été menaçants sur corner (5e) et ont à nouveau fait trembler D’Ornano lorsque Mathieu Cafaro a distillé son centre au deuxième poteau. Gaëtan Charbonnier a néanmoins raté son geste en reprenant le ballon de la cuisse (20e). Denis Appiah s’est permis de placer un grand pont sur le côté droit, mais son centre n’est pas arrivé à destination (25e). Florian Tardieu a débloqué la situation depuis le point de penalty, désigné par l’arbitre après que Romain Thomas a déséquilibré Lamine Fomba (0-1, 29e). En face, Malherbe a peiné à inquiéter Gautier Larsonneur lors du premier acte, à l’image de Caleb Zady Sery, qui a multiplié les imprécisions.

L’entrée de Mickaël Le Bihan à la pause a apporté plus de poids à l’attaque normande. Le numéro 11 a obtenu un coup franc intéressant (51e), puis a testé le gardien, serein (56e). Le danger s’est peu à peu rapproché : Cafaro a dégagé sur sa ligne un coup de tête d’Alexandre Coeff, et Larsonneur a réalisé un sauvetage miraculeux dans la foulée pour préserver l’avantage des Stéphanois (62e). La tribune Borrelli a failli chavirer sur une frappe d’Alexandre Mendy, pas si loin de la lucarne (64e). La défense verte a tenu bon jusqu’au bout, notamment grâce à Appiah, qui a enlevé le ballon in extremis devant Le Bihan (83e). Ibrahim Sissoko a finalement crucifié D’Ornano dans les derniers instants en glissant le ballon entre les jambes d’Anhony Mandrea (0-2, 88e). Mendy a conforté son statut de meilleur buteur du championnat dans le temps additionnel (1-2, 90e+3), mais trop tard. Sainté grimpe au huitième rang, tandis que Caen, déjà battu par Laval avant la trêve, marque le pas. Les Normands regarderont dans leur rétro ce samedi soir puisqu’ils pourraient perdre leur première place.

L’odeur de l’essence.

Caen (4-4-2) : Mandrea – El Abdi, Ntim (Coeff, 44e), Thomas, Henry – Bolumbu (Le Bihan, 46e), Traoré (Mbock, 76e), Daubin, Autret (Gomis, 76e) – Zady Sery (Kyeremeh, 61e), Mendy. Entraîneur : Jean-Marc Furlan.

Saint-Etienne (4-3-3) : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Briançon, Pétrot – Fomba (Rivera, 78e), Tardieu, Bouchouari (Moueffek, 68e) – Diarra (Bentayg, 68e), Charbonnier (Sissoko, 67e), Cafaro (Lobry, 77e). Entraîneur : Laurent Batlles.

Furlan enrage : « C'est comme quand tu es face à l'OM ou au PSG, l'arbitrage est de l'autre côté »