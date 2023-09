Caen stoppé par Laval, Amiens et Angers à la fête

Dans le Forez, Saint-Étienne et Valenciennes se sont tranquillement ennuyés ensemble (0-0), tout juste troublés par le penalty manqué par Lucas Woudenberg, qui a buté sur Gauthier Larsonneur. Dans l’Aube, Quevilly-Rouen a rapidement glacé des Troyens pas encore réveillés grâce notamment à Papa Ndiaga Yade, buteur au bout d’une contre-attaque pour punir son ancien club. Samuel Loric a ensuite profité d’un cafouillage sur corner pour doubler la mise, avant la révolte troyenne : Xavier Chavalerin a réduit l’écart d’un tacle rageur et Abdoulaye Kanté a envoyé un missile pour décrocher un point du nul (2-2). Le match fou de la soirée a eu lieu à Ajaccio, qui recevait Dunkerque (2-2) sur une pelouse affreuse. Armand Gnanduillet a lancé les hostilités d’un superbe piqué, Ben Hamed Touré (20 ans) lui a répondu en signant son premier but en pro… Avant d’être exclu cinq minutes plus tard pour un deuxième jaune sévère, M. Kherradji estimant qu’il avait simulé. Entre-temps, Rémy Boissier avait remis Dunkerque devant, avant l’enchaînement gagnant de Cyrille Bayala sur un long ballon. Parmi les relégués de Ligue 1, Angers s’est imposé à domicile face au Paris FC (2-0) grâce à la renaissance de Loïs Diony, puis l’habileté de Jean-Mattéo Bahoya (18 ans) dans le temps additionnel.

Caen à l’arrêt, Amiens dauphin

Pendant ce temps-là, le leader caennais a pensé accrocher un nouveau succès à Laval grâce à un magnifique coup franc d’Ali Abdi. Mais tout s’est écroulé dans le temps additionnel sur un coup franc de Thibaut Vargas dévié, puis un penalty de Malik Tchokounté. Dans le haut du tableau toujours, Andy Carroll – entré en jeu – et Amiens ont renversé Guingamp. Tout s’est d’abord joué en deux minutes, Amine El-Ouazzani ouvrant le score avec réussite avant de voir Antoine Leautey égaliser dans la foulée, de la tête à la réception d’un centre d’Abdoul Tapsoba. Et puis, Gäel Kakuta a tout débloqué en servant admirablement Louis Mafouta, puis faisant le break. Un Mafouta auteur d’un doublé dans le temps additionnel. Malgré de nombreuses situations de part et d’autre, le stade des Alpes a encore dû se contenter d’un score nul et vierge entre Grenoble et Bastia. Le troisième 0-0 consécutif du GF38. Match nul également entre Concarneau et Annecy, Yanis Merdji profitant d’une erreur de Florian Escales pour répondre à l’ouverture du score de Warren Caddy sur penalty. Enfin, Rodez est revenu de l’enfer pour arracher un point à Pau malgré un doublé de Moussa Sylla, d’une lourde frappe rentrante d’abord ; avoir pris le meilleur sur l’arrière-garde ruthénoise ensuite. La belle frappe de Giovanni Haag avait redonné espoir aux Aveyronnais, finalement de retour dans les ultimes secondes grâce à un penalty de Bradley Danger.

Saint-Étienne 0-0 Valenciennes

Troyes 2-2 Quevilly-Rouen

Buts : Chavalerin (57e) et Kanté (77e) pour l’ESTAC // Yadé (4e) et Loric (29e) pour QRM

Ajaccio 2-2 Dunkerque

Buts : Touré (50e) et Bayala (65e) pour l’ACA // Gnanduillet (19e) et Boissier (52e)

Expulsion : Touré (56e) pour l’ACA

Angers 2-0 Paris FC

Buts : Diony (33e) et Bahoya (90e+4)

Concarneau 1-1 Annecy

Buts : Merdji (66e) pour les Thoniers // Caddy (28e, SP) les Reds

Laval 2-1 Caen

Buts : Vargas (90e+2) et Tchokounté (90e+5, SP) pour les Tangos // Abdi (77e) pour Malherbe

Pau 2-2 Rodez

Buts : Sylla (29e et 45e+5) pour les Maynats // Haag (63e) et Danger (90e+7, SP) pour le RAF

Amiens 4-1 Guingamp

Buts : Leautey (42e), Mafouta (77e et 90e+1) et Kakuta (81e) pour l’ASC // El-Ouazzani (40e) pour l’En Avant

Grenoble 0-0 Bastia

