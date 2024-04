Pronostic Caen Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux tient tête à Caen

Le stade Malherbe de Caen est lancé dans la course aux playoffs lors de cette dernière ligne droite de la saison. Actuellement, le club normand se trouve en 6e position avec un seul point de retard sur Rodez, 5e. Pas toujours réguliers, les Caennais avaient perdu contre le Paris FC et Auxerre, avant de se reprendre le week-end dernier sur la pelouse d’un relégable, Quevilly Rouen (1-2). Comme souvent depuis le début de saison, Alexandre Mendy a été décisif lors de ce succès avec un doublé. L’attaquant caennais caracole en tête du classement des buteurs avec 19 buts inscrit et sera l’atout numéro 1 des Normands face à Bordeaux.

En face, Bordeaux a manqué son entame de championnat et n’est jamais parvenu à signer cette série de succès qui leur aurait permis de se replacer dans le haut de tableau. Actuellement, les partenaires de Barbet occupent la 12e place avec 5 points de plus que le premier relégable. Dans cette dernière ligne droite, les Bordelais visent le maintien. Pour cela, ils doivent engranger des points, ce qu’ils font de manière irrégulière en 2024. En effet, après une belle série, le club bordelais se montre solide n’a plus gagné depuis 4 rencontres reste sur un match nul à domicile face au Paris FC (3-3). Lors de cette rencontre, les Girondins n’ont pas lâché et ont égalisé dans le temps additionnel par Diaz. Entre deux équipes irrégulières, Bordeaux, qui reste sur 3 matchs nuls, pourrait tenir tête à des Caennais.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

