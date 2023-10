Bordeaux et Caen se quittent sur un nul

Bordeaux 1-1 Caen

Buts : Davitashvili (35e) pour Bordeaux // Mendy (15e) pour Caen

L’ancien de Bordeaux a bien failli jouer un mauvais tour à son ex-club.

Mais si Alexandre Mendy a ouvert le score au quart d’heure de jeu d’une volée maîtrisée sur un centre de Kyeremeh, les locaux ont rapidement réagi et vite réussi à égaliser ce mardi soir contre Caen dans un match comptant pour la septième journée de Ligue 2. À la 35e minute, Davitashvili a en effet profité d’une erreur acrobratique de Ntim pour effacer Mandréa et remettre les deux équipes au même niveau. 1-1, le score n’a plus bougé par la suite (malgré la petite vingtaine de frappes tentée par les hommes au scapulaire, tout de même).

Pourtant, Davitashvili et Badji auraient pu faire passer leur club devant peu après la reprise. Sauf qu’à chaque fois, Mandréa était là pour éviter aux visiteurs un nouveau but encaissé. Et malheureusement pour tout le monde, ce résultat nul ne fait les affaires de personne : la bande de Guion, plutôt dominatrice avec une possession de balle largement en sa faveur, ne pointe qu’au treizième rang du classement avec onze points alors que celle de Furlan squatte la dixième place avec seulement deux unités de plus au compteur.

Loin, très loin de la zone de montée dans l’élite pour le moment.

Bordeaux (4-3-3) : Straczek – Michelin, Gregersen, Barbet, Ekomié – Sissokho (Weissbeck, 69e), Ignatenko, Diaz – Davitashvili, Pitu (Elis, 66e), Badji (Livolant, 90e). Entraîneur : Guion.

Caen (5-3-2) : Mandréa – Henry, Bolumbu (Le Bihan, 77e), Thomas, Ntim, Abdi – Daubin, Traoré (Diani, 46e), Court – Kyeremeh (Mbock, 72e), Mendy. Entraîneur : Furlan.

