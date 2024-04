Pronostic Saint-Étienne Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne passe l’obstacle caennais

À 4 journées de la fin, la Ligue 2 est toujours aussi passionnante dans le haut de tableau puisque rien n’est encore établi. Si Auxerre semble bien parti pour monter directement, Angers et Saint-Étienne luttent pour le second strapontin. Actuellement, le club du Forez accuse un seul point de retard sur le SCO. Dans ce dernier sprint, Saint-Étienne se montre en grande forme puisqu’il a signé 9 victoires, un nul et une seule défaite lors des 11 dernières journées. Pour tenter d’accrocher un des deux accessits à la Ligue 1, l’ASSE doit remporter tous ses matchs. Après sa défaite à Ajaccio, la bande de Dall’Oglio s’est reprise à domicile face à Bordeaux avec un scénario incroyable. En effet, les Verts ont refait leur retard dans le temps additionnel avec un doublé de Cardona, alors que l’ASSE était en infériorité numérique (score final 2-1). Dans cette semaine très chargée avec 3 rencontres au programme, le coach stéphanois a opéré de nombreuses rotations à Grenoble. Ces multiples changements se sont fait ressentir en début de rencontre avec plusieurs ratés. Progressivement, l’ASSE a pris le contrôle du match et a fait la différence en fin de match lorsque Cafaro et Cardona sont entrés en jeu. Le club du Forez a tout d’abord ouvert le score sur corner par Batubinsika, puis par Chambost sur un très bon travail de Cardona (score final 0-2). Sur une excellente dynamique, Sainté veut enchaîner face à Caen.

En face, Caen est quant à lui concerné par la course aux play-off. En effet, la formation normande occupe la 7e place du championnat, mais n’accuse qu’un seul point de retard sur le 5e, le Paris FC. Surpris le week-end dernier à Ajaccio (2-1), le Stade Malherbe s’est repris à domicile face à Annecy (2-1) en milieu de semaine. Lors de cette rencontre, les Normands ont parfaitement débuté avec l’ouverture du score d’Abdi. Par la suite, les Caennais se sont retrouvés en supériorité numérique et se sont fait surprendre par les Haut-Savoyards. Finalement, l’expérimenté Thomas a offert les 3 points de la victoire à son équipe. À l’instar de l’ASSE, Caen doit à tout prix s’imposer pour revenir dans le coup pour les play-off, puisqu’il fait face à plusieurs adversaires. Problème, le club gagne un match sur deux, et perd un match sur deux. Dans un Geoffroy-Guichard des grands soirs, l’ASSE devrait surfer sur son excellente dynamique pour s’imposer.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

