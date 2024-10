Guardiola est persuadé que Manchester City ne s’effondrerait pas s’il partait

Qu’est-ce que tu essayes de nous dire Pep ?

En conférence de presse avant la réception de Southampton ce samedi, Pep Guardiola a été questionné sur l’avenir de Manchester City s’il venait à quitter le club. Le Catalan n’a pas botté en touche : « Si je pars, ils auront des moyens de rebondir. Ils trouveront une solution immédiatement. Ils réagiront, ils seront patients, ils seront calmes et ils sauront ce qu’ils doivent faire. Je n’ai aucun doute, absolument aucun doute. »

Sur l’idée d’un projet à long terme, l’ancien entraîneur de Barcelone a été droit au but : « C’est normal, quand les gens sont là depuis longtemps, Txiki Begiristain, 12 ans ou moi, dans notre cas, il est normal qu’on dise « Oh, on ne peut pas vivre sans eux ». Bien sûr qu’on peut, la vie continue, la terre continue de tourner. » Relancé ensuite sur la dégringolade de Manchester United suite au départ d’Alex Ferguson, Pep n’est pas trop inquiété pour les Skyblues : « Je ne sais pas, mais c’est sûr que ça n’arrivera pas ici. Je sais comment cela fonctionne, ce serait un très mauvais signe pour le club si une ou deux personnes, ou un joueur, partaient et qu’après tout commençait à se dégrader. Cela n’arrivera pas, c’est certain, parce que les gens en haut de la hiérarchie savent exactement ce qu’ils ont à faire. »

