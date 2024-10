OM-PSG : les tifos marseillais, avec une référence historique

10/10 en tribunes, 10 contre 11 sur le terrain.

Alors que l’OM – réduit à 10 – est en train de prendre l’eau contre le PSG (0-3 à l’approche de la mi-temps), les deux virages marseillais avaient pourtant tout donné pour pousser leurs joueurs avant la rencontre. Du côté du virage nord, en plus d’exhorter au combat, on a fait la part belle au tête-contre-tête entre Pierre Ducrocq et Fabrizio Ravanelli, lors d’un Classique remporté par les Olympiens 1997 (2-1). Certains y ont même vu un clin d’œil aux polémiques récentes.

Voilà un joli coming out ! pic.twitter.com/NKNKhZwoDO — Florent Gautreau (@FlorentGautreau) October 27, 2024

Moins original, mais pas moins enflammé, le virage sud a vu le Commando Ultra déployer un classique mais efficace « OM ». Les Winners et les autres groupes des deux virages ont également enchaîné les banderoles et les piques envers la LFP. Telle que : « IDS abusifs, parcages fermés, chants “homophobes”, huis clos, déplacements limités, places nominatives, jusqu’à quand ces incompétences ? »

Pas de quoi sauver la soirée.

