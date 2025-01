L’OM tient son renfort défensif

Le « grandéfenseur » est arrivé ?

Luiz Felipe Ramos, défenseur central de métier, pose ses valises à Marseille. Le joueur de 27 ans débarque à La Commanderie avec un contrat de 18 mois, afin d’apporter de la profondeur à l’effectif de Roberto De Zerbi dans un secteur où Lilian Brassier n’arrive pas à satisfaire le technicien italien.

🗣️ 𝟏 𝟐 𝟑 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ☀️ Le joueur 0️⃣0️⃣4️⃣ 𝐋𝐮𝐢𝐳 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 🇮🇹 rejoint le Peuple Bleu&Blanc 🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/vddQrUY31V pic.twitter.com/zLDmq6YHIB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2025

Libre de tout contrat et un statut de « néo-international »

Passé par l’Italie (Lazio et Salernitana), l’Espagne (Betis) et même l’Arabie saoudite, LFR est un adepte du beau temps. En manque de temps de jeu – un seul match disputé depuis cet été – à la suite de sa blessure à la cuisse, le défenseur d’Al-Ittihad a demandé à ses dirigeants de rompre son contrat, car il n’était plus éligible pour participer à la deuxième partie de saison. En plus de cela, bien qu’il soit né au Brésil, Luiz Felipe Ramos dispose de la nationalité italienne, qu’il a décidé de représenter. Malheureusement, il ne compte qu’une sélection avec la Nazionale en 2022 sous l’ère de Roberto Mancini.

Pour l’originalité du nom, on repassera.

