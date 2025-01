Merlin, le beau rôle

Nouveau look pour une nouvelle année, ou du moins pour miser sur la continuité pour Quentin Merlin. Crinière blanche et cheveux plaqués étaient de mise pour l’ancien Nantais lors de son retour à la Commanderie, le 31 décembre, une parure que n’aurait pas reniée Merlin l’Enchanteur. Mais il ne s’agit pas là de la seule ressemblance entre les deux personnages, puisque depuis quelques semaines déjà, le piston olympien enchante à son tour le public en envoûtant son côté gauche. Le chemin a pourtant été sinueux en ce début de saison pour l’international espoir tricolore.

À la faveur de l’attaque

Débarqué en Provence lors du dernier mercato hivernal en provenance de sa Loire Atlantique natale, Merlin a été baladé parmi plusieurs systèmes au gré des changements d’entraîneur. Mais c’est au sein du 3-5-2 concocté par Roberto De Zerbi depuis le déplacement à Lens en novembre dernier (1-3) que le natif de Pornic a le mieux exprimé son talent, jusqu’à devenir « un joueur important pour cette équipe » selon le coach transalpin. Un gage de confiance rendu sur le terrain par le joueur de 22 ans face au Havre en délivrant deux passes décisives, quasiment un mois après avoir inscrit son premier but sous la tunique olympienne face à Lille (1-1). Un boost d’adrénaline auquel risque bien de devenir accro celui que l’on surnomme « Merlinho », comme il l’a confié à l’issue de la rencontre face aux Dogues : « C’était un bon match. Je suis content de mon but, mais la fin est un peu frustrante. […] C’est une fierté et un honneur d’avoir marqué mon premier but sous ces magnifiques couleurs. Surtout au Vélodrome. »

𝗤𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗠𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 🇫🇷 tout en finesse pour ouvrir le score 👌 Le résumé complet de ce #OMLOSC, ici 👉 https://t.co/6G39PKy4r5#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/1kzPahGgOe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 15, 2024

Celui qui doit « avoir l’ambition de l’équipe de France », dixit Roberto De Zerbi, s’épanouit pleinement sur les phases offensives. Lors du large succès face au Havre, Merlin a même été le joueur qui a le plus touché de ballons dans la surface adverse avec six incursions. Pour autant, ses errements défensifs continuent de faire grincer des dents. Celui qui a été formé comme milieu de terrain avant qu’Antoine Kombouaré ne décide de le transformer en latéral le reconnaît lui-même avec bonne foi : « Je dois concéder moins de vagues de mon côté, gagner plus de un-contre-un, dans mon positionnement, dans mes orientations d’épaule pour gagner du temps. » Un manque d’assurance parfois lorsqu’il se retrouve en dernière lame qui n’existe plus depuis le passage du système marseillais en 3-5-2 : « Dans ce système, comme j’ai l’axial gauche qui est plus sur le côté gauche, je sais que j’ai une couverture si je perds mon un-contre-un. Je sais qu’à quatre, si je perds mon duel, l’adversaire peut plus facilement aller au but, a assuré Merlin en conférence de presse. Sur le pressing quand je suis piston, je presse sur le latéral ou l’ailier s’il est un peu plus bas, donc c’est juste une question de confiance, et ce rôle me va bien, car je suis moins exposé défensivement. »

Une première partie de saison tronquée

Désormais bien implanté dans le De Zerbi ball, l’ancien Nantais a vu son bon début de saison mis à mal par une blessure subie lors d’un stage avec les Bleuets en septembre. Un problème musculaire qui l’a mis sur la touche durant plusieurs semaines, avant que le nouvel enchanteur du Vélodrome ne revienne face à son club formateur (1-2) avec à la clé une place de titulaire. Mais la suite a été moins linéaire. Lors de la claque reçue face à Auxerre au Vélodrome (1-3) début novembre, le latéral gauche marseillais, coupable d’un geste d’humeur, a laissé filer Gaëtan Perrin, passeur décisif sur le troisième but icaunais. Des errances défensives insupportables pour De Zerbi, qui estime qu’« aucun joueur n’a la garantie absolue de jouer » et que les joueurs doivent « prouver qu’ils méritent de jouer ». C’est donc en étant fidèle à ses idéaux que le technicien lombard a mis sur le banc Merlin, au profit d’Ulisses Garcia, pourtant considéré comme indésirable lors de l’arrivée de De Zerbi, mais qui par son travail est peu à peu devenu une alternance crédible à ce poste.

Si Merlin progresse encore défensivement, il peut devenir un très grand joueur. Roberto De Zerbi

Une mise sur le banc face à Lens, puis une entrée timide face à Monaco, l’ancien Canari n’a retrouvé grâce aux yeux de l’ancien coach de Brighton qu’avec la blessure de Garcia, subie avant le match de championnat face à Saint-Étienne. « Merlin est plus technique, un peu plus propre dans son jeu. Garcia est plus généreux et attentif, a expliqué De Zerbi lors de la conférence d’avant-match. Si Merlin progresse encore défensivement, il peut devenir un très grand joueur. Garcia mérite de jouer, mais Merlin reste un joueur titulaire dans ma tête. » Depuis cette diatribe, Merlin n’a plus quitté le onze de départ, enchaînant quatre titularisations, et a retrouvé de la constance aussi bien offensivement que défensivement, même si le piston de 22 ans l’avoue bien honnêtement : « Je sais quelles sont mes lacunes défensivement et je travaille beaucoup dessus. »

L’OM tartine Le Havre