Kevin Danso dans le viseur d’un club allemand ?

Mode pillage activé.

Alors que le scénario d’un départ d’Abdukodir Khusanov vers l’Angleterre semble de plus en plus crédible, et que l’issue de la saga Brice Samba défraie la chronique, le club sang et or est de nouveau approché pour un joueur du secteur défensif. Énorme suspense, il s’agit du central Kevin Danso, qui intéresse Stuttgart.

Selon Sky Germany, son nom a été coché par les dirigeants du 10e de Bundesliga pour renforcer une arrière-garde peu expérimentée (23,7 ans d’âge moyen sur les 11 défenseurs de l’effectif). Le montant du transfert pourrait cependant freiner leurs ardeurs.

Une formation toujours en lice pour les barrages de C1

Sur le gong du dernier mercato, Kevin Danso devait déjà quitter l’Artois, avant que son transfert vers l’AS Rome ne capote au dernier moment. De nouveau sollicité cet hiver, l’international autrichien de 26 ans dispose néanmoins d’une option vers un club encore en course pour les barrages de Ligue des champions.

Au coude-à-coude avec le PSG dans cette quête, le VFB est doté d’un bel argument européen pour espérer peser dans d’éventuelles négociations. Reste à savoir l’avis du joueur et des dirigeants lensois qui, après la « trahison » de leur ancien joueur et actionnaire minoritaire, se voient approcher de toutes parts pour leurs atouts défensifs.

Rassurez-nous, Jonathan Gradit va quand même rester ?

