De Zerbi : «  Si on ne joue pas avec du courage, on ne peut pas porter ce maillot »

Un OM à terre.

Contrairement à son homologue Luis Enrique, Roberto De Zerbi tire la tronche à la suite de l’humiliation subie par l’OM face au PSG (0-3), dans le Classique du soir. Et l’ancien coach de Brighton n’a pas été tendre avec ses hommes, malgré les aléas du début de rencontre et l’expulsion d’Amine Harit : « On a parlé du carton rouge. Mais à 11 contre 11, déjà, on n’était pas au niveau. On prend deux buts bêtes. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il faut faire plus de courses, se sacrifier, je l’ai dit aux joueurs. On n’a pas su refaire comme à Lyon. On doit avoir plus de personnalité si on veut être compétitifs. Si on ne joue pas avec du courage, on ne peut pas porter ce maillot. Or, justement, on n’a pas été courageux », s’est lamenté RDZ en zone mixte, à l’issue du choc.

Message compris ?

