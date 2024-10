Luis Enrique satisfait de ses troupes

20e Classique glané sur les 25 derniers, série en cours.

Luis Enrique peut jubiler : son PSG n’a fait qu’une bouchée d’un OM version chaton adopté. En zone mixte, le technicien parisien a livré ses premières impressions au micro de DAZN, laissant l’image d’une équipe qui a laissé espérer son rival avant la rencontre, avant de se montrer impitoyable sur le pré : « C’était un match compliqué mais on n’a pas laissé l’adversaire y croire, on a marqué très tôt et on a dominé la rencontre. Avec le rouge, le match a basculé. Il fallait quand même faire attention, mais on a été fidèles à nous-mêmes. Cette fois, on a été constants. On s’est créé des occasions et on a marqué, c’est ce qu’on doit faire à chaque fois. »

Notamment en Ligue des champions, où le PSG patauge sévère pour l’instant.

Les notes du PSG