Porté par Zakaria Aboukhlal, Toulouse coule Montpellier

Montpellier 0-3 Toulouse

Buts : Aboukhlal (7e et 8e) et King (27e) pour le TFC

Exclusion : Savanier (51e) côté MHSC

Le mal est profond.

En pleine tourmente, Montpellier a vécu un nouvel épisode cauchemardesque, ce dimanche face à Toulouse (0-3), une semaine après la claque donnée par l’OM. Il n’a pas fallu bien longtemps au TFC pour prendre la mesure d’un adversaire amorphe et sans aucune solution : en deux minutes, Zakaria Aboukhlal a tué tout suspense, en bonifiant d’abord un bon ballon de Joshua King (0-1, 7e) puis en remportant un duel face à Benjamin Lecomte quelques secondes plus tard à peine (0-2, 8e). Aboukhlal double buteur, puis passeur pour… King, évidemment, qui a parfaitement ouvert son pied pour inscrire le troisième (0-3, 27e), alors que le Norvégien avait déjà trouvé les filets adverses un peu plus tôt, avant d’être attrapé pour un hors-jeu (17e).

Si même Savanier voit rouge…

Le calice jusqu’à la lie au retour des vestiaires pour le MHSC : sur un duel avec Cristian Cásseres, Téji Savanier a perdu ses nerfs et mis son bras dans le visage du Vénézuélien, ce qui lui a valu une exclusion logique (51e). L’addition s’est ensuite arrêtée là pour Montpellier, qui n’a plus encaissé derrière, grâce notamment à des arrêts de Lecomte, comme sur cette tête puissante de Charlie Cresswell (59e). Quelques minutes plus tard, Falaye Sacko est passé tout proche d’inscrire un but contre son camp, en se montrant maladroit sur un centre d’Aboukhlal, mais le ballon est venu se coller au poteau de son portier (67e). Dans le temps additionnel, Lecomte a dégainé une nouvelle parade devant Franck Magri, à bout portant (90e+3).

Sans victoire depuis quatre matchs, Toulouse se donne enfin de l’air et grimpe à la quatorzième place. Rien ne va pour Montpellier, toujours bon dernier.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Mouanga, Sagnan (Tchato, 71e), Sylla – Nzingoula (Al-Tamari, 60e), Ferri (Bares, 85e) – Khazri (Touré, 61e), Savanier, Nordin (Maamma, 61e) – Adams. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Toulouse (3-4-2-1) : Restes – Sidibé, Cresswell, McKenzie – Kamanzi, Casseres (Zajc, 78e), Sierro (Schmidt, 84e), Dønnum – Aboukhlal (Babicka, 84e), Gboho (Genreau, 78e) – King (Magri, 64e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

