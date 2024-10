Ligue 1 : Auxerre stoppe Reims, Nice bute sur Nantes

Tout le monde n’est pas Cristiano Ronaldo.

C’est toujours plus facile de gagner un match lorsqu’on obtient un penalty. Mais obtenir un penalty n’est pas toujours synonyme de but. Et ce n’est pas le défenseur brésilien de l’AJA Jubal qui dira le contraire puisqu’il a vu Yehvann Diouf repousser sa tentative (36e). Cela n’a pas empêché Auxerre de s’offrir un troisième succès à l’Abbé-Deschamps contre Reims (2-1). Il faut dire que Reims n’avait visiblement pas envie de gagner. Incapables de se montrer dangereux sur le plan offensif, malgré un ballon monopolisé, les Rémois ont laissé trop d’espace derrière à des Auxerrois qui en ont bien profité avec une tête de Sinaly Diomandé (1-0, 16e) et un pion de Hamed Junior Traoré qui profite d’une hésitation de Diouf (2-0, 52e). La réduction de la tête de Nakamura en fin de match ne changera rien (2-1, 95e), Reims quitte le Top 5.

🔥 | Début de match explosif ! Ibrahima Niane ouvre le score pour l' @AngersSCO ! ⏱️👏 #TFCSCO pic.twitter.com/ACrMVSkqUX — DAZN France (@DAZN_FR) October 20, 2024

Angers aussi a manqué un penalty cet après-midi. Sauf que là, cet échec a eu un impact sur le résultat puisque le SCO n’a pas réussi à obtenir sa première victoire de la saison, grattant seulement un nul à Toulouse (1-1). Pourtant, Angers avait ouvert la marque par Ibrahima Niane qui fait trembler les filets pour la première fois depuis avril 2023 (0-1, 5e). Derrière, le SCO tente de résister, loupe le but du K-O avec ce penalty de Himad Abdelli stoppé par Guillaume Restes (58e) et va finir par craquer sur une déviation de Joshua King qui inscrit son premier but en France (1-1, 64e).

❌ | Le bel arrêt de Guillaume Restes face au pénalty d'Himad Abdelli ! 💪💥 #TFCSCO pic.twitter.com/vMHailYwRH — DAZN France (@DAZN_FR) October 20, 2024

À Nantes, aucun penalty à signaler. Pourtant, Nantais et Niçois auraient bien voulu avoir un petit coup de pouce pour se départager (1-1). Mais vu la forme des deux gardiens (6 arrêts chacun), pas sûr que cela aurait changé le résultat final. Pour venir à bout de Marcin Bulka, Nantes a dû attendre un centre de Moses Simon pour la tête de Matthis Abline (1-0, 67e). Tandis que Alban Lafont, lui, a fini par craquer au terme d’une action sublime des Aiglons entre le revenant Gaëtan Laborde, Sofiane Diop et Evan Guessand qui vient punir son ancien club (1-1 72e).

Auxerre 2-1 Reims

Buts : Diomandé (16e) et Traoré (52e) pour Auxerre // Nakamura (95e) pour Reims

Nantes 1-1 Nice

Buts : Abline (67e) pour Nantes // Guessand (72e) pour Nice

Toulouse 1-1 Angers

Buts : King (64e) pour Toulouse // Niane (5e) pour Angers

