Pronostic Toulouse Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse évite le piège auxerrois

Depuis son retour en Ligue 1, Toulouse a souvent fini dans le ventre mou du classement et s’est même permis le luxe de remporter une Coupe de France. Comme de nombreux clubs, le TFC a choisi de s’appuyer sur la data pour permettre le développement des jeunes joueurs avec un fort potentiel. Après quelques saisons en Haute-Garonne, ces éléments quittent le club pour rejoindre des écuries plus huppées. L’intersaison a été chargée dans le sens des départs et explique la mise en route laborieuse de Toulouse. Depuis quelques semaines, les Toulousains ont retrouvé de leur superbe puisqu’après avoir signé un nul contre Angers, ils ont remporté 3 matchs de rang contre Montpellier, Reims et Rennes. En déplacement au Parc des Princes le week-end dernier, le TFC n’a pas pu rééditer son exploit de la saison précédente en étant largement battu (3-0). 10e de Ligue 1, Toulouse veut prendre des points pour prendre ses distances avec la zone de relégation. Pour cela, les Hauts-garonnais comptent sur leur attaquant norvégien Joshua King, qui monte en puissance.

En face, Auxerre aura mis un an pour retrouver l’élite et réalise une entame de saison très intéressante. En effet, les hommes de Pélissier occupent actuellement la 7e place du classement avec 9 points de plus que le 1er relégable. À noter que l’AJA est très performante à l’Abbé-Deschamps avec 15 points récoltés sur les 18 possibles. Seul Monaco a réussi à s’imposer en Bourgogne. Le week-end dernier, les Auxerrois peuvent s’estimer heureux d’avoir pris les 3 points face à Angers car le SCO fut de loin la meilleure formation sur le terrain. En pleine confiance, le club bourguignon se déplace à Toulouse avec l’intention de récolter au moins un point. Avec 6 buts inscrits, Traoré réalise un début remarqué et est bien épaule par l’activité de Gaetan Perrin. Poussé par le Stadium, Toulouse devrait prendre le dessus sur Auxerre, moins à l’aise loin de ses bases mais qui pourrait tout de même marquer, comme souvent.

