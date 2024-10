Ligue 1

OM-PSG (0-3)

Treize bonnes raisons de continuer à supporter l’OM

Par la rédaction le Dimanche 27 Octobre à 22:44 Article modifié le Dimanche 27 Octobre à 22:45

Une nouvelle fois battu par le PSG dans un Classique, sans lutter, sans marquer le moindre but et sans donner l’impression de pouvoir rivaliser, l’OM n’a pas fait honneur à son statut. Alors, à ses nombreux fans dans l’Hexagone qui partent se coucher une nouvelle fois dépités, voici treize bonnes raisons de rester amoureux du maillot ciel et blanc.