Mbappé, de moi-je à hors-jeu

Ce n’est certainement pas ainsi que le gamin qui se rêvait star du Real Madrid dans sa chambre devant des posters de Cristiano Ronaldo devait imaginer son premier Clasico, devant un Santiago Bernabeu ne demandant qu’à l’idolâtrer. Pourtant, la réalité a bel et bien rattrapé Kylian Mbappé ce samedi soir, lui qui n’avait jamais perdu dans un Clasico version française. Dans la continuité d’un début de saison moyen malgré quelques éclairs, le nouveau galactique a fait pschitt pour son premier grand rendez-vous de Liga, quelques semaines après avoir manqué le derby madrilène sur blessure. C’est grave docteur ?

Signalé hors-jeu

Ce n’est encore pas ce soir que le train va reprendre une route qui semblait tracée. Sortie des rails depuis plus d’un an, la locomotive Mbappé semble toujours aussi perdue. Préparation tronquée sur fonds de conflit avec le PSG (souvent invoquée comme excuse par la suite), débats grandissants sur son jeu, départ difficile après une double confrontation traversée comme un fantôme contre Dortmund, Euro pas au niveau pour son premier tournoi comme capitaine de l’équipe de France et entame de saison tout juste correcte pour ses grands débuts à Madrid, là où le monde entier se languissait presque de le voir débarquer. Mais où est donc passé le jouer fantastique appelé à régner sur la planète football il y a à peine plus d’un an ?

Face au Barça, le gamin de Bondy a donné une belle quantité de grain à moudre à tous ses détracteurs, provoquant même un petit plaisir sadique à tous ceux qui se plaisent à le voir dans le dur. Il faut dire que le garçon a agacé ces derniers mois. Le premier souvenir qui restera de son premier face à face avec les Culés dans une tunique madrilène sera donc ses innombrables hors-jeux (huit au total, ce qui a au moins le mérite de lui offrir un record dans l’histoire de son nouveau club en Liga), dont le sixième, déjà, l’a privé d’un but qui aurait tout changé à la demi-heure de jeu. La deuxième chose dont les aficionados madridistas se souviendront ? Ses ratés devant le but, le n°9 ayant frappé à deux reprises tout droit sur un Iñaki Peña qui n’en demandait pas tant alors qu’il était en position idéale pour relancer les siens.

Cible prioritaire

Face à cette prestation ratée, la petite musique n’a pas tardé à se déclencher et l’ancien parisien a dû avoir les oreilles qui sifflent dès la fin de la partie. Après avoir réclamé sa venue à corps et à cris pendant des années, la presse sportive madridista a été la première à déclencher les hostilités, à l’image de As. « Le Barça l’a laissé hors jeu, littéralement. Cette guerre perpétuelle contre le drapeau a semblé entrer dans la tête de Kylian, a fustigé le quotidien. Son premier Clasico s’est terminé en cauchemar. Halloween est arrivé quelques jours plus tôt pour le Français. »

Pire encore, le champion du monde 2018 a souffert de la comparaison avec le trio offensif adverse au cours de cette nuit d’horreur. Du haut de ses 36 ans, Robert Lewandowski a une nouvelle fois démontré pourquoi il caracole en tête du classement des buteurs de l’autre côté des Pyrénées. Quant à la magie, elle est surtout sortie des pieds de Raphinha ces derniers jours, voire de Lamine Yamal, moins en vue que ses deux compères ce samedi soir mais beaucoup plus en jambes ces derniers mois. Alors, quand Mbappé parviendra-t-il enfin à redresser la tête pour se sortir de l’ornière ? Le principal remède sera sûrement le temps, même si la pression se fait de plus en plus forte sur lui dans la capitale espagnole. Les supporters dotés d’une bonne mémoire tempéreront toutefois leur inquiétude en se rappelant que pour CR7 aussi, il aura fallu se montrer patient. Après trois défaites sans le moindre but merengue, le Portugais avait attendu son quatrième Clasico et le mois d’avril de sa deuxième saison espagnole pour enfin être décisif face à l’ennemi juré catalan. Pas sûr qu’imiter son idole soit une bonne idée, sur ce coup-là.

