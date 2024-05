Pronostic Toulouse Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Toulouse – Montpellier agréable

La 32e journée de Ligue 1 ouvre avec une affiche entre deux formations du ventre mou, Toulouse et Montpellier. En effet, le club haut-garonnais occupe actuellement la 10e place avec 11 points de plus que le premier relégable et 6 de retard sur le dernier strapontin européen. Assuré du maintien, le TFC est distancé dans la course à l’Europe. Les Pitchounes ont connu une première partie de saison délicate conclue dans la zone de relégation. Un temps menacé, le coach Carles Martinez Novell a su trouver les leviers pour relancer son équipe. Ces derniers furent tout proche de sortir le Benfica en Europa League et réalisent une dernière ligne droite d’excellente facture. En effet, le bilan des 10 dernières journées est intéressant avec 6 succès, 2 nuls et seulement 2 défaites. Malgré le maintien en poche, le TFC joue le jeu comme il l’a démontré à Lorient le week-end dernier. Menés au score, les Toulousains ont fait la différence en seconde période par Dallinga et Cissoko. Le buteur hollandais, à l’instar de son équipe, est prolifique dans ce sprint final puisqu’il vient d’inscrire son 12e but. ► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

En face, Montpellier connait un parcours semblable à celui de Toulouse. En effet, le MHSC s’est retrouvé en danger à la suite de sa défaite à Marseille et a ensuite parfaitement réagi. En effet, les Montpelliérains ont seulement perdu une seule fois lors des 8 dernières rencontres, et cela face au Paris Saint-Germain. Cette bonne dynamique a permis aux hommes de Der Zakarian de remonter à la 12e place avec 8 points d’avance sur le premier relégable, le FC Metz. Mathématiquement, le maintien n’est toujours pas assuré mais l’on ne voit pas les équipes de bas de tableau remporter toutes leurs rencontres. Le week-end dernier, le MHSC a été tenu en échec par Nantes (1-1) à la Mosson, dans une rencontre qui s’est jouée lors des 10 premiers buts, ouverture du score d’Adams puis égalisation du FCNA. En forme loin de ses bases, Montpellier se déplace avec ambition au Stadium. Cette confrontation entre 2 équipes qui ne jouent plus grand-chose devrait nous offrir un match animé avec des buts de chaque côté.

