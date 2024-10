Pronostic Toulouse Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse se reprend face à Angers

Toulouse enchaîne sa 3e saison consécutive en Ligue 1. Lors de l’année de leur retour, les Toulousains ont fait fort en obtenant tranquillement leur maintien et en remportant la Coupe de France. L’an passé, le club haut-garonnais a dû jongler entre l’Europe et le championnat et s’est retrouvé en mauvaise situation à mi-parcours avant de livrer une excellente dernière ligne droite. Le TFC, qui s’appuie sur la data et le trading, a vu des joueurs importants quitter le club lors de l’intersaison, ce qui peut expliquer en partie l’entame laborieuse des Pitchounes. En effet, après 7 journées, Toulouse se trouve dans la zone de relégation à la 16e place avec un seul point de retard sur Le Havre, 1er non-relégable. Après 2 nuls contre Nantes et Nice, le TFC avait finalement décroché son 1er succès contre Le Havre. Toutefois, cette victoire est restée sans lendemain puisque les Hauts-garonnais se sont inclinés lors des 3 dernières rencontres face à des Européens à savoir Lyon, Brest et Lille. Dans le dur, Toulouse compte sur la réception d’un autre mal classé, Angers, pour se donner de l’air. Pour cela, le coach toulousain espère le réveil de King, Gboho ou Aboukhlal.

En face, Angers aura mis seulement une saison à retrouver l’élite. Relégué lors du passage à 18 clubs, le SCO s’est montré très régulier la saison dernière et a fini en seconde position de Ligue 2. L’objectif des hommes d’Alexandre Dujeux pour leur retour dans l’élite est évidemment de se maintenir. Battu lors des 3 premières journées, Angers s’accroche et a signé 3 nuls lors des 4 dernières rencontres, face à Strasbourg, Nantes et surtout au Vélodrome contre Marseille avant la coupure internationale (1-1). Cette performance a dû redonner confiance au groupe angevin à l’orée de se déplacer à Toulouse. Malgré cela, le SCO reste la seule formation à ne pas avoir remporté de matchs en Ligue 1 et occupe la dernière place. Cet été, la formation angevine s’était renforcée avec Allevinah, Ahoulou et Dieng, mais l’ancien Clermontois joue peu et l’ancien Lorientais est incertain après avoir raté les derniers matchs. Devant son public, Toulouse devrait se donner de l’air en disposant d’Angers, la lanterne rouge. Comme lors des 2 derniers matchs du Téfécé, on pourrait voir plus de 2 buts dans la rencontre.

Toulouse enterre Angers