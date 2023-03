Pronostic Angers Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Tarif habituel pour Angers face à Toulouse

Dernier de Ligue 1 depuis quasiment l’entame de saison, Angers se rapproche de plus en plus de la Ligue 2. En effet, le SCO accuse déjà 12 points de retard sur la première formation non relégable et n’a plus remporté la moindre rencontre de championnat depuis son déplacement à Nice à la mi-septembre. Angers reste sur 3 défaites face à Strasbourg (2-1), Lyon (1-3) et surtout face à Montpellier le week-end dernier, où les Angevins ont récolté une fessée (5-0). Cette claque semble montrer que le SCO s’est déjà fait à l’idée de la relégation. Arrivé pour succéder à Gérald Baticle, Bouhazama n’est plus l’entraîneur angevin, écarté en milieu de semaine pour des propos injurieux lors de sa causerie d’avant-match. De plus, pour affronter Toulouse, Angers ne pourra pas compter sur son capitaine Bentaleb, expulsé dans l’Hérault.

Promu l’été dernier, Toulouse se comporte très bien dans cette saison. 12es, les protégés de Philippe Montanier possèdent un petit matelas d’avance sur les relégables (10 unités). Conscient que le maintien n’est toujours pas acquis, les Toulousains veulent profiter de ce déplacement chez le dernier pour se mettre à l’abri et se consacrer ensuite à leur autre objectif, la Coupe de France. Auteur d’un très bon parcours, le TFC affrontera Annecy en demi-finale. Le week-end dernier, à la suite de leur qualification aux dépens de Rodez, les Toulousains ont certainement décompressé, ce qui a permis à Clermont (0-1) de venir s’imposer au Stadium. Arrivé lors du mercato estival, le buteur Dallinga avait marqué dès la 1re journée face à Nice avant d’être plus en difficultés. Mais avec notamment plusieurs buts inscrits lors des dernières semaines, le buteur néerlandais en est désormais à 9 réalisations en Ligue 1. Face à une lanterne rouge qui semble résignée, Toulouse devrait profiter de la faiblesse des Angevins pour décrocher un succès important.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

