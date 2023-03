Toulouse enterre Angers

Angers 0-2 Toulouse

Buts : Desler (37e) et Dallinga (47e)

Les filets angevins sont toujours percés.

Après une horrible semaine marquée entre autres par le licenciement d’Abdel Bouhazama, Angers a de nouveau flanché sur le terrain, cette fois contre Toulouse (0-2). Un duel qui doit patienter quelque peu avant de véritablement se lancer. Le centre de Spierings est envoyé au-dessus par Dallinga (23e), juste avant que Capelle n’envoie sa volée sur le poteau (24e). Le SCO est dans son match, et El Melali s’offre un petit festival, avant de voir le cadre se dérober (33e). Mais Toulouse en a sous la semelle. Sur une belle action à gauche, Bernardoni s’interpose du pied devant Dejaegere (36e). Une minute plus tard, nouvelle percée dans le couloir et un ballon qui arrive avec réussite jusqu’à Desler, seul pour conclure (0-1, 37e).

Le Téfécé se permet même de breaker dès la première action du second acte, Chaïbi remettant pour Dallinga dans la surface (0-2, 47e). Un deuxième but qui déclenche la colère du kop angevin, qui avait manifesté avant la rencontre et lance désormais des fumigènes sur la pelouse, provoquant une interruption de quelques minutes, le temps de réparer le filet de Paul Bernardoni, troué. Aboukhlal puis Chaïbi manquent ensuite l’occasion de mettre Toulouse à l’abri (62e), et le SCO tente de se révolter. Mais Dupé est à la parade devant Capelle (66e), El Melali envoie un missile en tribunes en position idéale (83e) et Dupé s’en sort en deux temps sur la frappe de Salama (90e+7).

Toulouse apprécie toujours autant venir à Angers.

Angers (5-3-2) : Bernardoni – El Melali (Bamba, 88e), Valery, Hountondji, Blažič, Doumbia – Mendy, Capelle, Abdelli (Bahoya, 88e) – Sima (Niane, 64e), Hunou (Salama, 73e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Toulouse (4-3-3) : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo (Diarra, 75e) – Van den Boomen, Spierings, Dejaegere (Costa, 80e) – Aboukhlal (Onaiwu, 75e), Dallinga (Birmančević, 90e+3), Ratão (Chaïbi, 46e). Entraîneur : Philippe Montanier.

