Le premier club d’Erling Haaland récompensé

La fierté d’Erling Haaland.

Le Bryne FK, club norvégien connu pour avoir vu l’attaquant norvégien jouer sous ses couleurs, a bouclé une bien belle année 2024. Pour la première fois depuis sa relégation en 2003, le club retrouvera l’élite du pays la saison prochaine après avoir terminé à la deuxième place en D2.

Vålerenga a beau avoir décroché le titre avec onze points d’avance, les Rouge et Blanc de Jæren ont été nommés « club de l’année » par la ligue OBOS. Une fierté pour les joueurs, les supporters, les employés et notamment le directeur technique, Hans-Øyvind Sagen, qui s’est félicité de cette récompense : « Être nommé club de l’année est une belle reconnaissance de l’effort dont ce bon groupe a fait preuve tout au long de la saison 2024. Maintenant, nous parions que Bryne pourra également apporter une belle touche de couleur dans l’Eliteserien la saison prochaine. »

Bryne élu "club de l'année 2024" en Obos-Ligaen !🏆 Un prix mérité pour le club norvégien qui jouera en Eliteserien la saison prochaine pour la première fois depuis 2003 !✅ [@obosligaen] pic.twitter.com/prJlz2n9gH — Nordisk Norvège 🇳🇴 (@NordiskNorvege) December 9, 2024

Haaland paie le déplacement des supporters de son club formateur