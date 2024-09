En Norvège, les contrôleurs antidopage voulaient tester des joueurs décédés

Une très désagréable surprise.

En plein rassemblement et avant les deux matchs de Ligue des nations, des contrôleurs antidopage ont débarqué au centre d’entraînement de l’équipe de Norvège pour faire quelques tests de routine. Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen et Antonio Nusa y sont passés, mais la liste de joueurs demandés s’est avérée… étonnante. En plus du Citizen Oscar Bobb, blessé et absent (ça passe encore), deux joueurs décédés figuraient sur leurs petits papiers.

Les concernés se nommaient (puisqu’il faut en parler au passé) Jorgen Juve et Einar Gundersen. Le premier est une légende au pays, dont il est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection qu’il fréquentait entre… 1928 et 1937, mais il est décédé en 1983. Quand le second, 33 sélections au compteur, a quitté ce monde en 1962, après avoir défendu les couleurs de la Norvège de 1917 à 1928. Le sélectionneur Ståle Solbakken a raconté l’histoire à la presse ce mercredi, expliquant s’être demandé « s’il s’agissait d’une caméra cachée ». Avant de plaisanter : « Les tests ont été négatifs pour Jorgen et Einar. »

Des explications de la part de l’agence ? Cette dernière a reconnu « une grossière erreur » tout en promettant de mettre à jour ses listes. Fort.

