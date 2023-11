Haaland paie le déplacement des supporters de son club formateur

Une belle passe décisive.

Le média norvégien TV2 rapporte qu’Erling Haaland a proposé à son club formateur, le Bryne FK, de prendre en charge le voyage en train d’environ 200 supporters pour assister au match de play-off pour la montée en première division samedi contre Start, un club de Kristiansand, ville située à plus de 200 kilomètres de Bryne. L’attaquant norvégien aurait également proposé de payer le bus à ceux qui préfèrent la route au rail.

Le Bryne FK a fini sixième d’OBOS-ligaen, la deuxième division norvégienne, et vise désormais un retour dans l’élite locale après avoir accroché un spot de play-off pour la première fois depuis 2006. « C’est fantastique d’avoir l’occasion d’envoyer le plus grand nombre possible de supporters à Kristiansand », s’est ému Bjorn Hagerud Roken, directeur marketing du Bryne FK, en faisant allusion aux difficultés financières que rencontrent de nombreux supporters pour faire le voyage.

Le père Noël est bien norvégien, mais s’appelle Erling.

