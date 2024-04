Erling Haaland débarque sur Clash of Clans

Pas d’Euro, plus de Ligue des champions : il faudra donc miser sur la fantasy pour voir Haaland en action.

Le meilleur buteur de Premier League (21 buts en 27 matchs) n’a pas fini d’enfiler des perles aux gardiens du championnat qu’il est déjà paré à terrasser les défenses ennemies sur le jeu mobile Clash of Clans. L’attaquant devient la nouvelle figure de proue du jeu produit par le studio finlandais Supercell et sorti en 2012. Décrit comme un « joueur de longue date » par l’éditeur, Haaland va avoir un skin personnalisé à son effigie intégrée au jeu et ce dès le 1er mai.

<iframe loading="lazy" title="Haaland for the Win! Clash of Clans x Erling Haaland" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/YWQjWdQ6tOA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

L’occasion pour de nombreux utilisateurs de profiter de ce jour férié pour découvrir les talents du numéro 9 de Manchester City à l’attaque de forteresses de Clash of Clans. En 2021, Neymar avait lui aussi fait son apparition dans un jeu vidéo bien connu des footballeurs : Fortnite. Dans le trailer, le Norvégien joue le jeu et laisse découvrir son avatar, avec sa chanson en fond sonore.

Une vraie pépite.