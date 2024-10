Un joueur palestinien abattu lors d’une frappe aérienne d’Israël sur Gaza

Le sport touché aussi par la guerre.

Comme le rapporte la journaliste Leyla Hamed, le défenseur central palestinien Mustafa Shaheen est décédé à l’âge de 28 ans, ce dimanche matin. Le joueur du Shabab Jabalia, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat local, est le 12e sportif palestinien abattu en deux semaines, à Gaza, selon les chiffres officiels.

28-year-old footballer Mustafa Shaheen has been killed in an Israeli airstrike today on North Gaza.

Mustafa played for Jabalia Youth Club and was one of the best defenders in Gaza’s Premier League.

At least 12 Palestinian athletes have been killed in less than 2 weeks in Gaza. pic.twitter.com/6uhNshuknn

— Leyla Hamed (@leylahamed) October 27, 2024