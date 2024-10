Le Bayern se relance en force à Bochum, avec Olise et Coman

Bochum 0-5 Bayern Munich

Buts : Olise (16e), Musiala (23e), Kane (57e), Sane (65e) et Coman (71e) pour le Rekordmeister

« Oh sh*t, here we go again », clament en chœur les écuries de Bundesliga.

Humilié par le Barça en Ligue des champions, le Bayern Munich ne pouvait pas rêver meilleure relance sur la scène nationale, ce dimanche, qu’un bon vieux déplacement à Bochum (0-5), lanterne rouge outre-Rhin. Enfin loin de la nouvelle machine de guerre d’Hansi Flick, les Bavarois ont déroulé, au petit trot, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Revanchard, le Bayern

Surprenant tombeur du Bayern l’an passé sur son terrain (3-2), le VfL savait que l’affaire serait cette fois plus corsée face aux hommes de Vincent Kompany. Et il n’a pas su imposer la moindre résistance, malgré une superbe inspiration de Moritz Broschinski juste avant l’ouverture du score des visiteurs, qui a fait flipper Manuel Neuer. Buteur sur coup franc, Michael Olise a repris ses bonnes habitudes (0-1, 16e), avant que Jamal Musiala ne profite d’un ballon déposé par Joshua Kimmich dans la bonne zone, pour sa tête (0-2, 23e). Au retour des vestiaires, Harry Kane s’est montré chirurgical (0-3, 57e). Le turnover opéré par Kompany a profité à Leroy Sane (0-4, 65e), toujours là malgré les critiques. Enfin, Kingsley Coman a mis un point final à une addition plus proche des standards bavarois (0-5, 71e).

Le FCB est leader devant Leipzig, grâce à sa différence de buts.

