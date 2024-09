Grâce à Serhou Guirassy, le Borussia Dortmund assure le spectacle face à Bochum

Borussia Dortmund 4-2 VFL Bochum

Buts : Guirassy (44e et 75e), Can (62e, SP) et Nmecha (82e) pour Dortmund // Bero (16e) et De Wit (21e) pour Bochum

À Tor et à travers.

Pluie de buts sous la pluie de la Ruhr. Cinq jours après une rencontre à six buts (défaite 5-1 à Stuttgart), le Borussia Dortmund a récidivé, cette fois face à Bochum. Après ce succès (4-2), les joueurs du jeune coach Nuri Şahin (36 ans) montent provisoirement sur le podium de la Bundesliga.

Tout avait pourtant si mal commencé pour eux, quand le Slovaque Matúš Bero passe derrière Yan Couto pour joliment négocier un une-deux avec Philipp Hofman (0-1, 16e) et quand Dani de Wit double tout aussi vite la mise (0-2, 21e).

Premier doublé de la saison pour Serhou Guirassy

Les locaux ont réagi juste avant la mi-temps, par le meilleur buteur de l’histoire de Rennes en Ligue des champions Serhou Guirassy. L’international guinéen marque de la tête (1-2, 44e), puis profite d’une belle offrande en profondeur de Karim Adeyemi pour que Dortmund prenne l’avantage (3-2, 75e). Entre-temps, Emre Can, qui n’a que 30 ans, égalise sur un penalty (2-2, 62e) tiré en force. C’est ça, l’expérience.

Felix Nmecha, formé à Manchester City, parachève le succès du Borussia Dortmund en fin de rencontre (4-2, 82e). Karim Adeyemi livre alors sa deuxième passe décisive.

Ce soir pour Dortmund, Şahin !

