L’arbitre de Bochum-Dortmund se sent « comme une merde »

Y en a qui vont Ruhr jaune du côté du BvB.

Maladroit face à Bochum ce vendredi soir, le Borussia Dortmund peut l’avoir mauvaise après avoir perdu deux points cruciaux dans la course au titre. Peu après l’heure de jeu, Karim Adeyemi se fait faucher dans la surface, mais Sascha Stegemann décide, de façon plutôt étrange, de ne pas accorder de pénalty au BvB. Une erreur que l’arbitre a reconnue dans les colonnes de Bild ce samedi : « Après observation, c’est un pénalty. Mais je ne l’avais pas du tout vu comme ça sur le terrain. […] L’assistant vidéo a bien sûr regardé la scène et l’a évaluée. L’évaluation était la suivante : pas d’erreur manifeste, c’est pourquoi il n’y a pas eu de recommandation pour que je la regarde à nouveau moi-même. »

🇩🇪 #Bundesliga 😱 Accroché 1-1 par Bochum, Dortmund pourrait perdre sa place de leader ce week-end… 👀 Un penalty aurait pu tout changer pour le BVB avec ce tacle sur Adeyemi, mais l'arbitre n'a pas bronché !#action pic.twitter.com/BO4PYwPbPW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 29, 2023

Ce que l’homme en noir déplore : « Avec le recul, je dois dire que j’aurais préféré y réfléchir à nouveau. Mon exigence est bien sûr de tout décider correctement directement sur le terrain et de résoudre correctement les situations, avec l’assistant vidéo. » Complètement lâché par sa direction, qui estimait que le pénalty aurait même dû être accordé « sans qu’une aide de l’assistance vidéo soit nécessaire », Stegemann regrette évidemment : « Je suis très énervé, je me sens comme une merde. C’était une nuit très, très courte, je ne me sens pas bien avec ça. »

Comme quoi, la nuit porte effectivement conseil.

Bochum fait caler Dortmund