Pronostic Dortmund Bochum : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund se reprend face à Bochum

L’an passé, Dortmund a marqué les esprits en atteignant la finale de la Ligue des champions. Depuis l’échec en finale face au Real Madrid, le BvB a connu de nombreux changements avec le départ de Terzić, Hummels, Reus, Haller, Füllkrug ou Wolf. Nuri Şahin a pris les commandes de l’équipe. Dortmund est bien rentré dans sa saison en se qualifiant pour le prochain tour de Coupe d’Allemagne et en dominant l’Eintracht Francfort lors de la 1re journée. Ensuite, les Marsupiaux ont calé face au Werder Brême (0-0) mais ont pris le dessus sur Heidenheim (4-2). Le week-end dernier, le BvB a coulé à Stuttgart (5-1) qui avait fini en seconde position de la Bundesliga. En Ligue des champions, Dortmund a parfaitement lancé sa campagne européenne en prenant le dessus sur le Club Bruges (0-3). Lors des 2 derniers matchs, l’ancien rennais Guirassy a trouvé le chemin des filets.

En face, Bochum a connu un exercice compliqué la saison passée, puisque le club allemand s’est sauvé lors des barrages. Largement battu à l’aller à domicile (0-3), le VFL a renversé le match au retour pour s’imposer lors d’une longue séance de tirs au but. Le début de saison de Bochum est délicat avec une élimination en Coupe d’Allemagne face à Regensbourg. En Bundesliga, la situation n’est guère meilleure avec 3 revers et 1 nul. À la suite de ces résultats, le VFL se retrouve en 16e position soit celle de 1er relégable. Poussé par son incroyable public, Dortmund devrait prendre le dessus sur une équipe de Bochum dans le dur.

