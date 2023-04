Bochum fait caler Dortmund

VfL Bochum 1-1 Borussia Dortmund

Buts : Losilla (4e) pour Bochum // Adeyemi (7e) pour les Schwarz-Gelben.

Tout feu, tout flamme.

Nouveau leader de Bundesliga à cinq journées de la fin du championnat, le Borussia Dortmund rendait visite à Bochum pour un derby de la Ruhr de tous les dangers au Vonovia Ruhrstadion. Toujours à la lutte pour le maintien dans l’élite allemande, les locaux ont mis rapidement la pression sur le but du BvB, et cela s’est matérialisé par l’ouverture du score d’Anthony Losilla, assez agile pour trouver la lucarne de Gregor Kobel (4e, 1-0). Malheureusement pour le Graue Maus, Dortmund a réagi dans la foulée grâce à un mouvement collectif entre Mats Hummels, Donyell Malen et Karim Adeyemi, conclu par le dernier nommé (7e, 1-1).

La suite de la partie est une succession d’actions nettes d’un côté comme de l’autre. Pour le BvB, Jude Bellingham (26e), Adeyemi (31e) et Malen (39e) ont pêché dans la finition, tandis que Takuma Asano (35e) et Philipp Hoffmann (44e) n’ont pas trouvé le cadre adverse. Doucement mais sûrement, Dortmund s’est rapproché du but local, mais Manuel Riemann a sorti le grand jeu devant Youssoupha Moukoko (74e) et Jude Bellingham (76e). En fin de match, Hummels a cru offrir la victoire aux visiteurs, mais son but a été logiquement refusé pour hors-jeu (90e). Incapable d’inscrire le but victorieux, Dortmund doit ainsi se contenter du partage des points et laisse au Bayern Munich l’opportunité de reprendre les commandes du championnat en cas de victoire ce week-end face au Hertha Berlin.

Très franchement, on ne donne pas cher de la peau des Berlinois à l’Allianz Arena…

VfL Bochum (4-2-3-1): Riemann – Soares (Stafylidis, 85e), Mašović, Ordets, Gamboa (Janko, 78e) – Osterhage (Kunde, 85e), Losilla – Antwi-Adjei, Ströger, Asano (Zoller, 78e) – Hofmann (Broschinski, 70e). Entraîneur : Thomas Letsch.

Borussia Dortmund (4-3-3): Kobel – Guerreiro, Hummels, Süle, Ryerson (Modeste, 88e) – Can, Bellingham, Brandt (Reus, 74e) – Adeyemi (Reyna, 80e), Mallen (Wolf, 88e), Haller (Moukoko, 74e). Entraîneur : Edin Terzić.

