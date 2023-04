Pronostic Bochum Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Borussia Dortmund en leader à Bochum

Pour sa 2e saison consécutive dans l’élite du foot allemand, Bochum lutte pour le maintien. Actuellement, le VFL flirte dangereusement avec la zone de relégation puisqu’il est en 15e position avec seulement 2 points d’avance sur Stuttgart, qui occupe la place de barragiste. Les protégés de Letsch s’étaient donnés de l’air en remportant deux rencontres consécutives face à Cologne (0-2) et contre Leipzig (1-0) juste avant la trêve internationale, mais sont depuis retombés dans leurs travers. En effet, Bochum reste sur 4 journées sans la moindre victoire et surtout sur une grosse déroute à domicile le week-end dernier face à Wolfsbourg (1-5). A domicile, les derniers résultats sont catastrophiques depuis le début du mois de février avec 4 revers en 5 réceptions en Bundesliga.

En face, le Borussia Dortmund se présente en tant que leader du championnat suite à sa large victoire face à l’Eintracht Francfort samedi dernier (4-0) et le faux-pas du Bayern à Mayence. Avec 1 point d’avance sur le club bavarois, le BVB est en position de force dans ce sprint final. Les hommes de Terzic sont conscients qu’en battant Bochum (15e), Wolfsbourg (8e), Gladbach’ (10e), Augsbourg (13e) et Mayence (7e), ils obtiendront un titre attendu depuis de nombreuses années. La première de cette étape les amène ce vendredi à Bochum où les Marsupiaux ont besoin de s’imposer pour mettre un peu plus la pression sur le Bayern. Le week-end passé, le Borussia a donc délivré une très bonne prestation face à l’Eintracht avec notamment un doublé de Malen. Pas toujours rayonnant depuis son arrivée dans la Ruhr, le Batave pourrait être l’un des hommes forts dans ce sprint final. On l’avait vu très bon lors de sa rentrée avec les Pays-Bas face à la France et il a marqué ses 7 buts de la saison depuis la mi-février. Il a scoré 5 buts sur les 4 dernières journées de Bundesliga, inscrivant au moins un but sur chacun de ces matchs. L’ancien joueur du PSV est bien épaulé avec les Reus, Bellingham, Adeyemi, Haller, Can ou Brandt. Ce vendredi, le BVB devrait faire le taf face à Bochum et conforter sa première place du classement.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

