Pronostic Paris FC Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC tient tête à Angers

Cette fin de saison s’annonce passionnante puisque lors des dernières journées, plusieurs formations sont encore en course pour la montée en Ligue 1 et pour les playoffs. Parmi elles, on retrouve notamment le Paris FC et le SCO d’Angers. La formation francilienne a effectué une belle remontée au classement pour être actuellement en 5e position avec 1 seul point d’avance sur son premier poursuivant. La montée directe semble improbable pour le PFC, mais les playoffs sont en ligne de mire. Pour cela, la bande à Gili doit réagir ce week-end. En effet, en milieu de semaine, les parisiens ont perdu un match important à Rodez (1-0), adversaire direct pour la montée. Lors de ce match, Kolodziejczak a marqué contre son camp. Dans son stade de Charléty, le Paris FC se montre solide lors des dernières semaines puisqu’il ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 9 dernières réceptions.

En face, le SCO d’Angers est quant à lui dans les 2 premières places depuis plusieurs mois. Dernièrement, la formation angevine a connu une baisse de régime qui a permis à l’AS Saint Etienne de revenir à 1 point. Depuis, ces 2 formations se livrent une superbe bataille en se répondant du tac au tac. De plus, le SCO a seulement 3 points de retard sur Auxerre. Ce sprint final s’annonce alléchant avec un déplacement compliqué pour la bande à Dujeux face à une formation francilienne qui lutte pour les playoffs. En milieu de semaine, les Angevins ont fait le taf à Guingamp avec une réalisation décisive de Diony en fin de match. Pas toujours à l’aise loin de ses bases, le SCO a repris confiance en Bretagne. Ce samedi, le Paris FC devrait proposer une adversité plus élevée et pourrait au moins accrocher le nul face à Angers.

