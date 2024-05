Pronostic Liverpool Tottenham : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League (+100€ de bonus forcément offerts)

Liverpool, terminer l’aventure sur une bonne note face à Tottenham

Lors des dernières semaines, Liverpool a connu plusieurs contre-performances qui ont stoppé son élan dans la quête d’un ultime titre pour Klopp à la tête des Reds. En effet, les partenaires de Van Dijk se sont inclinés en quart de finale de l’Europa League face à l’Atalanta Bergame et ont perdu plusieurs points en route en Premier League. Le tournant semble avoir été le match nul à Old Trafford face à Manchester United. Lors de cette rencontre, les Reds, archi-dominateurs, ont manqué de nombreuses occasions et ont seulement pris le point du nul. Depuis, les hommes de Klopp ont perdu face à Palace, et surtout contre Everton dans le derby. Le week-end dernier, le coach allemand avait aligné une équipe fortement remaniée à West Ham. Dans une rencontre où le réalisme a de nouveau fui Liverpool, les Reds ont limité la casse avec un nul (2-2). Cette rencontre a été marquée par l’accrochage entre Salah et Klopp sur le bord de la touche. Avec 3 matchs à jouer, le club de la Mersey va vouloir terminer sur une bonne note pour les derniers matchs du technicien allemand.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Tottenham dispute une fin de championnat très compliquée. En effet, les Spurs ont pris l’eau à St James Park face à Newcastle (4-0) et se sont ensuite inclinés contre Arsenal (2-3) dans le derby. En milieu de semaine, les Londoniens disputaient un autre derby en match en retard face à Chelsea (2-0). Une nouvelle fois, les hommes de Postecoglou ont été dominés. Pour conclure ce passage intense, Tottenham se déplace à Anfield, où il ne s’est imposé qu’une seule fois en Premier League depuis 1994. Les Son, Maddison, Johnson, Kulusevski ou Richarlison semblent lessivés dans ce sprint final. De plus, les Spurs pourraient voir leur 5e place être menacée par Manchester United qui accuse 6 points de retard. Assuré de disputer la Ligue des Champions, Liverpool devrait profiter de la fatigue des Spurs pour renouer avec la victoire.

► Le pari « Victoire Liverpool » est coté à 1,46 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 192€ (292€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Salah buteur » est coté à 1,76 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 252€ (352€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Liverpool et plus de 2,5 buts » est coté à 1,62 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 224€ (324€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Liverpool – Tottenham :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Liverpool – Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !