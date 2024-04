Marseille arrache le nul sur le gong à Toulouse

Toulouse 2-2 Marseille

Buts : Nicolaisen (45e+2) et Gboho (82e) pour Toulouse // Onana (38e) et Moumbagna (90e+6) pour Marseille

22. Tel est le nombre de confrontations directes consécutives que Toulouse n’a pas gagnées face à l’Olympique de Marseille, sur 90 minutes et toutes compétitions confondues. La dernière fois, c’était le 3 mars 2012. Soit plus de douze ans, plus d’une décennie. Alors, il ne fallait pas franchement compter sur le TFC pour s’imposer ce dimanche 21 avril 2024. La preuve : les Violets n’ont pas perdu lors de la 30e journée de Ligue 1, mais ils n’ont pas gagné non plus puisqu’ils ont laissé les Phocéens égaliser à la dernière minute du temps additionnel. C’est Faris Moumbagna, nouvelle idole, qui s’est permis d’empêcher un revers d’un ciseau parfait. Trois points et deux places séparent donc toujours les deux équipes, les visiteurs étant neuvièmes alors que les locaux occupent la onzième position.

Un OM dominateur… en apparence

Presque 60% de possession de balle à 40, 241 passes réussies à 191, sept tirs à quatre, un montant à zéro… mais deux frappes cadrées à deux, et un but partout à la pause : si certains chiffres de la première mi-temps parlent en faveur de Marseille, d’autres montrent que la rencontre s’avère plutôt serrée. Dominateur, l’OM domine donc et touche d’abord le poteau sur un coup franc de Pierre-Emerick Aubameyang. Puis, les visiteurs ouvrent le score avant l’entracte : suite à un corner mal repoussé, Jean Onana trouve le moyen de placer une tête gagnante venant faire trembler les filets de Guillaume Restes. Sauf que dans le temps additionnel, un autre coup de casque décisif intervient en faveur d’un TFC misant sur les contres : profitant d’une sortie foirée de Pau Lopez, Rasmus Nicolaisen utilise son crane pour égaliser. 1-1, tout le monde aux vestiaires.

Un TFC opportuniste… presque jusqu’au bout

En début de second acte, Aubameyang envoie un pointard que Restes repousse. Pas suffisant pour Jean-Louis Gasset, visiblement pas satisfait du rendement du Gabonais comme de celui de Joaquin Correa (titulaire surprise) et qui les remplace tous les deux assez tôt. De son côté, les Violets tentent un peu plus… sans se montrer réellement dangereux, toutefois. Jusqu’à un nouveau corner, dévié par… la tête de Nicolaisen, que Moussa Diarra n’est pas loin de pousser au fond des cages phocéennes. Un avertissement que les Olympiens prennent trop à la légère, eux qui se font avoir sur la fin : servi en retrait par Gabriel Suazo, Yann Gboho met les locaux devant en chatouillant la lucarne à dix minutes du terme. Le moral dans les chaussettes et les pieds qui les portent manquant d’énergie suite à leur rendez-vous européen de la semaine contre le Benfica Lisbonne, les Marseillais réussissent tout de même à éviter la défaite : à l’ultime seconde, Moumbagna réalise un ciseau qui dégoûte son adversaire. 2-2, tant pis pour les déçus et tant mieux pour le nouveau héros camerounais de la Canebière…

Marseille (4-3-3) : Lopez – Murillo (Daou, 66e), Gueye, Balerdi, Garcia – Onana (Abdallah, 86e), Veretout (Kondogbia, 59e), Ounahi – Correa (Ndiaye, 59e), Aubameyang (Moumbagna, 59e), Henrique. Entraîneur : Gasset.

Toulouse (3-4-3) : Restes – Costa, Nicolaisen, Diarra – Kamanzi, Sierro, Spierings (Schmidt, 80e), Suazo – Aboukhlal (Babicka, 71e), Dallinga (Magri, 80e), Gboho (Casseres, 84e). Entraîneur : Novell.