Amiens libère une tribune entière pour les supporters d’Auxerre

Un titre, ça se fête, même à l’extérieur.

Amiens a prouvé, jeudi, qu’il était encore possible d’être solidaire dans le monde du football professionnel. C’est plus simple quand on est en pensionnaire du ventre mou de Ligue 2 et qu’on ne joue plus rien, ni la montée ni le maintien, certes. En déplacement à Bastia ce vendredi, le dixième du championnat compte neuf points d’avance sur Troyes, premier relégable de l’antichambre. Pour leur prochain match à domicile, le 10 mai prochain, les Picards ont toutefois eu la classe de réserver une tribune entière du stade de la Licorne aux supporters de l’AJ Auxerre, bien décidés à célébrer la montée en Ligue 1, voire le titre de champion de France de deuxième division, comme il se doit.

📰 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 À l'approche de la 37ème journée de championnat entre l'ASC et l'AJA, le Club a pris la décision exceptionnelle de réorganiser les sections du stade Crédit Agricole la Licorne. — Amiens SC (@AmiensSC) May 2, 2024

« En raison d’une demande importante de la part des supporters auxerrois afin de soutenir leur équipe lors de cette rencontre cruciale à deux journées de la fin du championnat, la tribune Sud sera exclusivement réservée à ces derniers », a indiqué l’Amiens SC dans un communiqué, se félicitant au passage de son geste effectué « dans un esprit de fair-play et de solidarité ». À trois journées de la fin, l’AJA a quatre points d’avance sur l’AS Saint-Étienne, deuxième, et six sur Angers, troisième.

Avec Christophe Pélissier, spécialiste des montées, il n’y a rien à craindre.