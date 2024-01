CAN : 26 joueurs de Ligue 2 disputent la compétition

La France compte deux ligues des talents.

La deuxième division du championnat professionnel français sera très bien représentée lors de la Coupe d’Afrique des nations 2023. Ce lundi, la Ligue 2 BKT a annoncé officiellement la liste des 26 joueurs qui représenteront 16 équipes de L2. Avec quatre joueurs, Amiens est le club le plus sollicité, devant Auxerre et Saint-Étienne, avec trois joueurs chacun. Avec un total de 50 joueurs de Ligue 1 qui s’ajoutent aux 27 de Ligue 2, les clubs français sont très bien représentés lors de cette édition qui débute le 13 janvier prochain en Côte d’Ivoire.

CAN 2023 – Le récap' de tous les joueurs de Ligue 2 convoqués, et les clubs les plus impactés par les départshttps://t.co/D7myaGICvv

— MaLigue2 (@maligue2) January 9, 2024