Pronostic Amiens Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens intraitable à la Licorne face à Rodez

Amiens fait partie du lot d’équipes qui vise les play-off. L’an passé, la formation picarde a manqué de régularité et n’a pas su jouer son rôle. Toujours aussi ambitieux, Amiens a très bien débuté cet exercice en dominant le Red Star (3-0). Depuis ce succès sur le promu, la bande d’Omar Daf alterne victoires à domicile et défaites à l’extérieur. Dernièrement, Amiens avait battu Clermont à la Licorne (1-0) mais n’a pas su enchaîner en milieu de semaine dernière face à Caen. Les Amiénois ont subi la domination normande et ont logiquement concédé la défaite. De retour dans son stade, Amiens veut renouer dans la victoire pour revenir sur les équipes de tête.

En face, Rodez a réalisé une saison dernière incroyable, qui s’est conclue par une défaite en barrage face à l’AS Saint-Étienne. Lors de l’intersaison, la formation amiénoise a perdu de nombreux joueurs comme Danger, Rajot, Houtondji, ou Corredor. Ces différents départs sont certainement l’une des conséquences du début compliqué du RAF. En effet, le club aveyronnais est en souffrance dans cette entame d’exercice, avec 5 revers en 6 rencontres. Le week-end dernier, la bande d’Usai a pensé avoir trouvé le déclic en dominant Troyes (0-3) mais n’a pas su enchaîner à domicile face à Laval (1-3). Contre les Tango, les Ruthénois ont mené au score mais ont craqué en fin de match en concédant 3 buts dans le dernier quart d’heure. Solide dans son stade, Amiens devrait prendre le dessus sur Rodez.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

