Après les accusations de racisme, Bernard Casoni s’éclipse en D2 ivoirienne

Il cherche l’ombre.

Moins d’un an après avoir été licencié de l’US Orléans pour des accusations de racisme, Bernard Casoni a été nommé au SC Gagnoa, pensionnaire de deuxième division ivoirienne, mardi. « Je n’ai aucune appréhension. C’est vrai que venir en Côte d’Ivoire, c’est nouveau pour moi, mais je suis très heureux d’être là », a-t-il déclaré à son arrivée. Il a déjà entraîné en Afrique, du côté de la Tunisie (Club africain) et de l’Algérie (MC Alger et MC Oran).

Le club du SC Gagnoa a été relégué la saison dernière, mais est connu pour les récents transferts de l’Ivoirien Salomon Kalou ou du Camerounais Alex Song. Cette saison, Bernard Casoni aura le Burkinabé Alain Traoré sous ses ordres.

Ça vaut pas Kevin Fortuné.

