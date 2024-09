Tristesse.

Victime d’un malaise vendredi soir peu avant le déplacement de son équipe de l’Adanaspor (D2 turque) à Manisa, l’entraîneur Sol Bamba, ancien défenseur formé au PSG, est décédé ce samedi à l’âge de 39 ans, des suites d’un cancer.

Revenu sur les terrains après avoir lutté contre ce cancer du système lymphatique en 2021, alors qu’il évoluait à Cardiff City, l’ancien international ivoirien – né à Ivry-sur-Seine – avait débarqué sur le banc de l’équipe turque cet été. Parti du PSG en 2006 après une petite apparition en Ligue 1, il s’était d’abord imposé en Écosse (Dunfermline FC, Hibernian FC) avant de découvrir les joies du Championship du côté de Leicester. Après un interlude en Italie (Palerme) puis en Turquie (Trabzonspor), le finaliste malheureux de la CAN 2012 avec les Éléphants avait regagné le Royaume-Uni pour finir sa carrière de joueur (Leeds, Middlesbrough mais surtout Cardiff City, avec qui il a disputé 118 rencontres entre 2016 et 2021).

« Ces dernières années, j’ai vu Sol lutter contre son cancer avec une force mentale et physique et un stoïcisme stupéfiants, a écrit sa femme Chloé dans un vibrant hommage publié sur Instagram. Malheureusement, le combat n’a jamais été équitable et, au moment où les choses s’amélioraient, il s’est effondré et a finalement succombé le 31 août. Ces années ont été indescriptiblement difficiles, mais nous avons toujours réussi à y trouver de la joie et du rire. J’ai connu mes pires jours, mais aussi certains de mes meilleurs. Sol a accepté son destin comme la volonté de Dieu et a quitté cette terre en sachant, sans l’ombre d’un doute, qu’il était aimé de tout son cœur. Je m’en suis assurée. C’est un honneur d’avoir aimé Sol et d’avoir été aimée par lui. J’ai tant appris de lui. Il est mon héros. Mon cœur se brise. Quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau d’avoir été aimée par lui. »

Everyone at #LUFC is devastated to learn of the news that former #LUFC captain Sol Bamba has passed away. Our thoughts and condolences are with his family and friends at this tragic time. Rest in peace, Sol, you will be forever in our hearts.

We are all devastated to hear that our former defender, Sol Bamba, has passed away, aged 39.

Sol, a popular figure during his brief but memorable stay in Leicester, made 55 appearances for the Foxes, scoring four goals.

Our thoughts are with Sol's friends and family at this…

— Leicester City (@LCFC) September 1, 2024