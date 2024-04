La promo 2024-2025 des futurs entraîneurs diplômés dévoilée

Premiers de la classe.

La FFF a dévoilé ce vendredi la liste des 11 entraîneurs admis à la promo 2024-2025 du Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF). Parmi les nommés, on retrouve l’ancien international Alou Diarra (actuel coach de la réserve de l’ESTAC) et Ahmed Kantari, demi-finaliste de la Coupe de France avec Valenciennes. Deux techniciens de D1 Arkema, Jocelyn Précheur (PSG) et Amandine Miquel (Stade de Reims). Ou encore, le vainqueur de la CAN 2023, Émerse Faé.

Une fois diplômés, les titulaires du BEPF auront la possibilité d’entraîner une équipe de niveau professionnel comme le rappelle le règlement. Ce jeudi, le coach lyonnais Pierre Sage a reçu l’aval de la fédération pour recevoir le précieux sésame via une formation accélérée (VAE) et sera diplômé dès juillet 2024.

La promotion 2024-2025 au complet : Jacques Abardonado (OM), Maxime D’Ornano (FC Rouen 1899), Jean-Marie Huriez (IS Selongey, N3), Julien Lachuer (Brest), Mathieu Le Scornet (RC Strasbourg), Nicolas Seube (SM Caen), Alou Diarra (réserve de l’ESTAC), Ahmed Kantari (Valenciennes), Jocelyn Précheur (PSG F) et Amandine Miquel (Stade de Reims F), Émerse Fae (sélection Ivoirienne).

