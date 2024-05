Le LOSC jouera son tour préliminaire… à Valenciennes

Bravo Anne Hidalgo !

Coiffé sur le poteau par Brest dans la course à la troisième place, une semaine après s’être invité sur le podium pour la première fois de la saison, le LOSC est un des grands perdants de la dernière journée de Ligue 1. Quatrièmes, les Dogues devront passer par le troisième tour préliminaire puis par un barrage pour espérer disputer la prochaine Ligue des champions. Un parcours du combattant souvent fatal aux clubs français, et avec un obstacle en plus pour les Lillois.

En effet, la Décathlon Arena étant réquisitionnée du 26 juillet au 11 août pour les Jeux olympiques de Paris 2024 – elle accueillera le basket et handball -, les Dogues ne pourront y disputer leur troisième tour préliminaire (aller le 6 ou 7 août, retour le 13). Selon l’AFP, le club nordiste a donc pris ses dispositions pour aller jouer chez le voisin Valenciennois – fraîchement relégué en N1 -, au stade du Hainaut (25 000 places).

Les Cygnes vont donc laisser leur nid à une bande de Dogues.