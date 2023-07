L’ancien adjoint de Galtier et Fonseca au LOSC nommé entraîneur de Valenciennes

Dans le grand bain.

Son nom ne parle pas à tous les supporters valenciennois, mais Jorge Maciel commence, lui, à connaître le Nord comme sa poche. Depuis 2019, le Portugais a été le bras droit des entraîneurs qui se sont succédés sur le banc du LOSC. Il a ainsi côtoyé Christophe Galtier, avec qui il a été sacré champion de France en 2021, Jocelyn Gourvennec, puis son compatriote Paulo Fonseca. Malgré cette attache, le Portugais de 37 ans a décidé de passer le pas en se lançant dans le métier d’entraîneur principal. Et c’est donc au VAFC, où il signé un contrat de deux saisons, qu’il va faire ses gammes. Depuis plus de dix ans, Jorge Maciel a accumulé les postes d’adjoint, de la Libye à la France en passant par les Émirats arabes unis et évidemment le Portugal. Dans l’Hexagone, il aura notamment fait partie du staff de Miguel Cardoso à Nantes, en 2018.

⏱ À 20h08… C'EST ENFIN SIGNÉ ! 🔝 En provenance du @losclive, club dans lequel il occupait le poste d’entraîneur adjoint, Jorge Maciel s’engage pendant 2 saisons avec le VAFC ! ❤️ Bienvenue coach ! 🤍 pic.twitter.com/Cc009lG1k7 — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) July 5, 2023

À quelques kilomètres de Lille, le Lusitanien va désormais avoir la lourde lâche de rehausser le niveau de Valenciennes. La saison dernière, VA a terminé 16e de Ligue 2, à égalité de points avec Annecy, 17e et premier relégué. Malgré un irrégularité criante caractérisée par la succession de trois coachs différents en une saison, Valenciennes s’apprête à négocier un nouveau virage. Le président Eddy Zdziech a annoncé « l’entrée en négociations exclusives des actionnaires majoritaires du club avec Sport Republic [pour] finaliser leurs discussions dans les délais les plus brefs afin d’envisager un accord dans le respect de la règlementation française. » Le nouvel entraîneur pourrait être la figure de proue du nouveau projet.

Maciel Tov Jorge !

