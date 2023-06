Les contours de la vente du VAFC se précisent

Les Anglais débarquent en France.

Ce vendredi, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club de Valenciennes et son président Eddy Zdziech ont annoncé « l’entrée en négociations exclusives des actionnaires majoritaires du club avec Sport Republic », une société basée à Londres, dans le but « de finaliser leurs discussions dans les délais les plus brefs afin d’envisager un accord dans le respect de la règlementation française. » L’entreprise en question détient déjà actuellement 80% du club de Southampton et est également actionnaire majoritaire du club turc de Göztepe SK.

Ce samedi, le journal L‘Équipe a dévoilé les contours du futur projet qui attend l’institution hennuyère. La DNCG doit désormais valider la cession à hauteur de 88% de la SASP le 27 juin prochain lors d’une audition. Deux noms devraient venir renforcer le club nordiste par la suite : Matthias Leterme, ancien directeur général du KV Courtrai, devrait retrouver le même poste au VAFC, et Ben Chorley, directeur du football à Swindon Town, devrait également arriver dans le Nord, pour un poste plus axé sur le sportif.

Le Hainaut n’attend que de vibrer.

