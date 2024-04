Pronostic Valenciennes Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau se rapproche des barrages en condamnant Valenciennes

Même si c’est encore mathématiquement possible, on ne voit pas comment Valenciennes pourra se maintenir. 20e avec seulement 17 points, le premier non-relégable a 19 points d’avance et l’affaire est classée. D’autant que le VAFC vient d’enchaîner 4 défaites de suite, entre celle en demi-finales contre Lyon (3-0) et celles en Ligue 2 face à Guingamp (3-0), St-Étienne (0-2) et Annecy (2-1), et n’a plus gagné le moindre match de championnat depuis le mois de janvier. Difficile de les voir rivaliser avec qui que ce soit, qui plus est face à des équipes qui ont encore quelque chose à jouer comme Pau.

Car en effet, bien qu’ils ne soient que 9es, les Palois n’ont que 3 points de retard sur le premier barragiste et pourraient s’en rapprocher en cas de victoire. C’est l’occasion parfaite pour eux qui ont déjà bien entamé le travail en battant Concarneau (2-0) et Amiens (2-3), et décroché un point contre Ajaccio (1-1). Déjà vainqueur à l’aller (3-1), le Pau FC devrait faire le travail chez la lanterne rouge et peut-être même soigner le goal-average grâce au quatuor offensif composé de Boutaib, Bassouamina, Saivet (8 buts chacun) et Sylla (11 buts).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

