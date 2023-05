Pronostic Valenciennes Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes se relance face à Pau

Cette opposition entre Valenciennes et Pau est très importante dans l’optique du maintien. En effet, les Valenciennois occupent une décevante 15e place avec seulement 1 point de plus que le premier relégable, Laval. Les mauvais résultats du club nordiste depuis la reprise ont coûté sa place à Nicolas Rabuel, remplacé par l’ancienne figure locale Kantari. Dans ce sprint final, le VAFC joue sa survie et fait face à un calendrier compliqué, puisqu’après Pau, le club nordiste affrontera Le Havre, Grenoble et Saint-Étienne. Cette opposition face au plus modeste adversaire des 4 est donc cruciale dans la course au maintien. Victorieux à Amiens (0-2) pour le 2e match de Kantari, Valenciennes avait ensuite subi la loi d’une formation bordelaise qui joue la montée. Le week-end dernier, les Valenciennois faisaient face à une formation relégable, Nîmes. Au terme d’une rencontre très ouverte, le club nordiste est parvenu à prendre un bon point à l’extérieur grâce à son match nul avec notamment un doublé de Boutoutaou (2-2). Pour recevoir Pau, Kantari espère compter sur le retour de Grbic qui est absent depuis sa blessure face à Niort. L’ancien Clermontois avait signé de très bons débuts avec 7 buts en 10 rencontres.

De son côté, Pau n’est pas au mieux non plus, mais possède tout de même 2 points sur son adversaire du jour qu’il précède au classement (14e). Dernièrement, la formation béarnaise avait parfaitement réagi avec 4 succès, un nul et une seule défaite en 6 journées. Cependant, cette belle série s’est arrêtée et Pau vient de concéder 2 défaites de rang : à Nîmes (3-2) et surtout à domicile contre Quevilly-Rouen (3-4) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les hommes de Tholot ont mené à 2 reprises sans pouvoir conserver le score en leur faveur. À la vitesse où les choses évoluent dans le bas de classement, Pau serait inspiré de reprendre des points rapidement pour ne pas se retrouver menacé. En effet, la formation béarnaise ne compte que 3 points de plus que Laval, premier relégable, et seulement 2 par rapport à son adversaire du jour. Souvent solide au Hainaut et mieux depuis son changement de coach, Valenciennes pourrait trouver les ressources pour s’imposer face à Pau qui reste sur 2 défaites consécutives.

